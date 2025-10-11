Дроны ВСУ атаковали школу и детский сад в Волгограде, один человек пострадал: карта ударов БПЛА на 11 октября

Российские системы ПВО уничтожили 42 дрона ВСУ.
В ночь на 11 октября российские системы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника над несколькими регионами страны, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее число дронов было сбито в Волгоградской и Ростовской областях.
В результате атаки в Волгограде пострадал один мирный житель, также были повреждены жилые дома и социальные объекты. Помимо этого, в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска, Нижнекамска и Уфы временно ограничивали прием и отправку рейсов в целях безопасности. Подробнее о ночных атаках ВСУ — в материале URA.RU.
Легенда картыФото: URA.RU.
За ночь сбито 42 украинских БПЛА.
В ночь с 10 на 11 октября, с 23:00 до 7:00 мск, российские средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа. Из них 19 были сбиты над Волгоградской областью, 15 — над Ростовской, три — над Ульяновской, по два — над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, еще один — над Саратовской областью.
Волгоградская область.
В Волгограде обломки БПЛА повредили здания школы и детского сада на улице 50 лет Октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Из-за происшествия пострадал пенсионер. Мужчина получил травмы в результате попадания осколков оконного стекла, выбитых взрывной волной. Власти отмечают, что угрозы его жизни нет.
Помимо этого повреждены окна в трех многоквартирных домах, а также в образовательных учреждениях. На месте происшествия экстренные службы. Специалисты ведут осмотр поврежденных зданий, чтобы оценить масштаб разрушений и оказать помощь жителям.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Волгограде дроны атаковали школу и детский сад. Онлайн-трансляция.
Воронежская область.
В Воронежской области вечером была объявлена угроза атаки дронов. Предупреждение распространил губернатор Александр Гусев. Позже глава региона сообщил об отмене непосредственной угрозы.
Помимо этого Гусев добавил, что дежурными силами ПВО в одном из городов региона были уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Ростовская область.
ВС РФ в ночь на 11 октября отразили массированную атаку на шесть районов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районах.
Губернатор объяснил, что атака была полностью пресечена, а последствия для жителей и инфраструктуры удалось избежать. Слюсарь также подчеркнул, что обломков дронов на земле не обнаружено и гражданское население не пострадало.
Какие аэропорты ограничивали рейсы.
В аэропортах Казани, Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка), Нижнекамска (Бегишево) и Уфы были временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. В данный момент аэропорты Самары, Саратова и Ульяновска вновь обслуживают рейсы. Также отменены ограничения в аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска.
В ведомстве добавили, что ситуация в аэропортах отслеживается в оперативном режиме. Сейчас ограничения сохраняются только в отдельных воздушных гаванях, включая аэропорт Уфы.
В каких регионах вводили режим беспилотной опасности.
Власти Оренбургской и Пензенской областей, а также Республики Татарстан ввели режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили пресс-службы региональных правительств и telegram-каналы оперативных служб. Уточняется, что в аэропортах Казани и Нижнекамска действовал режим «Ковер», который ограничивает посадку и взлет воздушных судов. Он был снят в 6:53 утра по московскому времени.
Власти призвали жителей сохранять спокойствие, следить за официальными уведомлениями и соблюдать меры предосторожности. Ситуация находится под контролем.