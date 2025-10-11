Дроны ВСУ атаковали школу и детский сад в Волгограде, один человек пострадал: карта ударов БПЛА на 11 октября

В ночь с 10 на 11 октября, с 23:00 до 7:00 мск, российские средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа. Из них 19 были сбиты над Волгоградской областью, 15 — над Ростовской, три — над Ульяновской, по два — над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, еще один — над Саратовской областью.