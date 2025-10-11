Пенсионерку в Астрахани не пустили в уборную, и она испражнилась прямо в аптеке

Пожилая женщина в одной из аптек Астрахани справила нужду прямо в торговом зале в аптеки из-за того, что фармацевт отказался пустить ее в уборную. По словам очевидцев инцидента, пенсионерка несколько раз просила позволить ей пройти в туалет, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Однако после нескольких отказов женщина уже не смогла сдерживаться. Сотрудник аптеки не стал ей помогать, вместо это начав снимать ее на видео. Кроме того, фармацевт отчитал пенсионерку за то, что мешает ему работать, передает «Радио 1».
Другой случай произошел в середине сентября, когда нетрезвый мужчина в одних трусах напал на пожилую женщину в Москве, избил ее и похитил у нее телефон. Потерпевшая написала заявление в полицию.
Кроме того, правоохранители задержали мужчину, который напал на пенсионерку в подмосковном селе Ярополец из-за того, что она продала ему некачественную сметану.
Еще в конце конце августа в Городецком районе Нижегородской области группа подростков из поселка Тимирязева три дня издевалась над пожилой женщиной из соседней деревни Устиново.