Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Барнауле 17-летнюю девушку задержали за убийство новорожденного сына

Девушка, проживающая в благополучной семье, скрывала беременность от родителей.

Источник: Следственный комитет России

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено вечером 10 октября на одной из улиц Барнаула, сообщили в следственном управлении СК России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, на улице Малахова найдено тело младенца с колото-резаными ранениями шеи и грудной клетки.

«Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (“Убийство малолетнего”)», — уточнили в СК РФ.

В ходе совместных оперативных действий следователей и сотрудников полиции по горячим следам удалось установить и задержать предполагаемую преступницу. Ею оказалась 17-летняя жительница Барнаула.

По предварительной версии следствия, девушка, проживающая в благополучной семье, скрывала беременность от родителей. В день родов, находясь одна дома, она родила здорового ребенка, после чего, опасаясь огласки, нанесла ему несколько ножевых ранений. Затем тело младенца было помещено в пакет и вынесено на улицу.

В настоящий момент подозреваемая задержана, следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что на Украине родители убили 4-летнего сына за то, что он взял хлеб и печенье без разрешения.