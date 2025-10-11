В Барнауле 17-летнюю девушку задержали за убийство новорожденного сына

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено вечером 10 октября на одной из улиц Барнаула, сообщили в следственном управлении СК России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, на улице Малахова найдено тело младенца с колото-резаными ранениями шеи и грудной клетки.
«Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (“Убийство малолетнего”)», — уточнили в СК РФ.
В ходе совместных оперативных действий следователей и сотрудников полиции по горячим следам удалось установить и задержать предполагаемую преступницу. Ею оказалась 17-летняя жительница Барнаула.
По предварительной версии следствия, девушка, проживающая в благополучной семье, скрывала беременность от родителей. В день родов, находясь одна дома, она родила здорового ребенка, после чего, опасаясь огласки, нанесла ему несколько ножевых ранений. Затем тело младенца было помещено в пакет и вынесено на улицу.
В настоящий момент подозреваемая задержана, следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
