В Барнауле 17-летнюю девушку задержали за убийство новорожденного сына

По предварительной версии следствия, девушка, проживающая в благополучной семье, скрывала беременность от родителей. В день родов, находясь одна дома, она родила здорового ребенка, после чего, опасаясь огласки, нанесла ему несколько ножевых ранений. Затем тело младенца было помещено в пакет и вынесено на улицу.