Полиция проверяет драку пассажира автобуса и водителя в Перми

Управление МВД России по городу Перми проводит проверку по факту драки пассажира автобуса и водителя.
Сайт perm.aif.ru рассказывал, что конфликт в общественном транспорте произошёл 9 октября. Пассажир обратился к водителю с просьбой открыть форточку, но получил отказ. Тогда молодой человек решил «разобраться по-мужски» с водителем: напал на него и начал избивать.
Как оказалось, в отделе полиции № 7 УМВД России по городу Перми зарегистрирован материал проверки по факту конфликта.
«В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о конфликте двух мужчин в одном из маршрутных автобусов г. Перми. В отделе полиции #7 (по обслуживанию Свердловского района города Перми) УМВД России по г. Перми зарегистрирован материал проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.