Пострадавшие в «Крокусе» смогут требовать компенсацию от близких террористов

Согласно документу в распоряжении ТАСС, компенсация морального и материального ущерба может взыскиваться за счёт средств лиц, совершивших теракт, а также их родственников, если будет доказано, что их имущество получено в результате террористической деятельности или является доходом от неё.
«Возмещение вреда, включая моральный вред, причинённого в результате террористического акта, осуществляется за счёт средств лица, совершившего террористический акт, а также за счёт средств его близких родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате террористической деятельности и (или) являются доходом от такой деятельности», — сказано в документе.
Напомним, что в марте 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы пикник. Они убили 150 человек, среди которых были 6 детей. Четырёх исполнителей теракта поймали на следующий день под Брянском.
