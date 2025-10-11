Свыше 35 километров леса прочесали спасатели в поисках семьи Усольцевых

Напоминаем, что уже почти две недели нет вестей о семье Усольцевых, пропавшей вместе с их маленькой дочерью в живописном районе Манской петли Красноярского края. По имеющейся информации, они оставили свой автомобиль и отправились на прогулку к известной скале Буратинка. С этого момента их местонахождение неизвестно. Сейчас следствие рассматривает три наиболее вероятные причины исчезновения: возможное столкновение с дикими животными, потеря ориентации в условиях густого тумана или внезапное ухудшение самочувствия главы семьи.