Свыше 35 километров леса прочесали спасатели в поисках семьи Усольцевых

За одни сутки поисковые группы прочесали более 35 квадратных километров лесного массива в Красноярском крае, разыскивая семью, потерявшуюся во время туристического похода. Об этом сообщает ГУМЧС по краю.

«За сутки всего наземными группами при поисково-спасательных работах было обследовано 36 квадратных километров лесного массива и 284,2 километра лесных дорог. Воздушные суда не применялись. Поиски результатов не дали», — говорится в сообщении.

Напоминаем, что уже почти две недели нет вестей о семье Усольцевых, пропавшей вместе с их маленькой дочерью в живописном районе Манской петли Красноярского края. По имеющейся информации, они оставили свой автомобиль и отправились на прогулку к известной скале Буратинка. С этого момента их местонахождение неизвестно. Сейчас следствие рассматривает три наиболее вероятные причины исчезновения: возможное столкновение с дикими животными, потеря ориентации в условиях густого тумана или внезапное ухудшение самочувствия главы семьи.

