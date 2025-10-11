Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске водитель сбил ребёнка и скрылся

Мальчик получил травмы.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске водитель сбил ребёнка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщил Telegram-канал городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 6 часов вечера 9 октября на улице Лермонтова. В районе дома № 4 неустановленная машина наехала на 8-летнего мальчика, который пересекал улицу в неположенном месте — при этом ближайшая «зебра» находилась в зоне видимости.

В результате ДТП ребёнок получил травмы, ему оказана медпомощь. Водитель с места происшествия уехал, его личность и номер авто не установлены.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.