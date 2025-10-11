В Хабаровске водитель сбил ребёнка и скрылся

В Хабаровске водитель сбил ребёнка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщил Telegram-канал городской Госавтоинспекции.
Авария произошла в 6 часов вечера 9 октября на улице Лермонтова. В районе дома № 4 неустановленная машина наехала на 8-летнего мальчика, который пересекал улицу в неположенном месте — при этом ближайшая «зебра» находилась в зоне видимости.
В результате ДТП ребёнок получил травмы, ему оказана медпомощь. Водитель с места происшествия уехал, его личность и номер авто не установлены.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.