Засыпало во время работ: в Аксу спасли мужчину из обвала грунта

Сообщение о происшествии поступило на пульт «112» 10 октября 2025 года, сообщили в МЧС. На место сразу выехали сотрудники службы спасения. Как установлено, инцидент произошел на территории одного из ТОО, расположенного на улице Промышленной. Во время работ по прокладке грунта произошел обвал, под завалом оказался мужчина 1998 года рождения.