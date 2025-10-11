Лукашенко поручил привести вооруженные силы Беларуси в полную боеготовность

Ранее, 12 сентября, на территории Белоруссии стартовали совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025», в рамках которых отрабатывались вопросы планирования применения ядерного оружия и освоения новых российских комплексов. Подобные маневры проходят раз в четыре года с 2009 года и направлены на проверку готовности обеспечивать безопасность Союзного государства. Подготовка к нынешним учениям началась осенью прошлого года.