Лукашенко поручил привести вооруженные силы Беларуси в полную боеготовность

В Беларуси началась проверка боевой готовности вооруженных сил.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил привести Вооруженные силы страны в высшие степени боевой готовности. Соответствующая проверка началась под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности республики.
«Проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь», — сообщается в распространенном заявлении, опубликованном в telegram-канале министерства обороны Республики Беларусь. Согласно официальной информации, в рамках проверки ряд подразделений осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, после чего выдвинутся в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач.
Мероприятия проводятся в рамках плановой проверки боевой готовности белорусской армии. Подобные учения регулярно проходят для поддержания высокой боеспособности Вооруженных сил.
Ранее, 12 сентября, на территории Белоруссии стартовали совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025», в рамках которых отрабатывались вопросы планирования применения ядерного оружия и освоения новых российских комплексов. Подобные маневры проходят раз в четыре года с 2009 года и направлены на проверку готовности обеспечивать безопасность Союзного государства. Подготовка к нынешним учениям началась осенью прошлого года.