17-летняя россиянка побоялась сказать родителям о беременности и убила новорождённого

Испугавшись, что семья узнает о произошедшем, девушка нанесла мальчику несколько колото-резаных ран в область шеи и грудной клетки. Затем она завернула тело ребёнка в пакет и вынесла на улицу, где его позже нашли прохожие.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении.
Ранее в Омске 16-летняя девушка родила ребёнка в хостеле, а затем задушила его и выбросила тело в мусорное ведро. Мать уже задержана. Девушка призналась, что оставила ребёнка, так как не чувствовала себя готовой к материнству.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.