Два человека погибли на пожаре в Ганцевичском районе

Также смертельные пожары за минувшие сутки зарегистрированы в Борисовском и Ивьевском районах. Первый случился около 19 часов 10 октября в д. Жортай — горела квартира в двухэтажном четырехквартирном жилом доме. Погиб хозяин жилья — пенсионер 1962 г.р.