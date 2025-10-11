Два человека погибли на пожаре в Ганцевичском районе

Трагедия произошла вечером 10 октября. Сообщение о пожаре поступило в местный РОЧС в 21:41. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили погибшими мужчину 1956 г.р. и его сожительницу 1951 г.р.
Также смертельные пожары за минувшие сутки зарегистрированы в Борисовском и Ивьевском районах. Первый случился около 19 часов 10 октября в д. Жортай — горела квартира в двухэтажном четырехквартирном жилом доме. Погиб хозяин жилья — пенсионер 1962 г.р.
В агрогородке Геранены Ивьевского района в огне погиб мужчина 1987 г.р. Пожар произошел в ночь на 11 октября.
Причины всех пожаров и гибели людей на них устанавливаются.