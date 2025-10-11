Ричмонд
Два человека погибли на пожаре в Ганцевичском районе

Как информирует МЧС, в Ганцевичском районе произошел пожар со смертельным исходом — в огне погибли мужчина и его сожительница.

Трагедия произошла вечером 10 октября. Сообщение о пожаре поступило в местный РОЧС в 21:41. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили погибшими мужчину 1956 г.р. и его сожительницу 1951 г.р.

Также смертельные пожары за минувшие сутки зарегистрированы в Борисовском и Ивьевском районах. Первый случился около 19 часов 10 октября в д. Жортай — горела квартира в двухэтажном четырехквартирном жилом доме. Погиб хозяин жилья — пенсионер 1962 г.р.

В агрогородке Геранены Ивьевского района в огне погиб мужчина 1987 г.р. Пожар произошел в ночь на 11 октября.

Причины всех пожаров и гибели людей на них устанавливаются.