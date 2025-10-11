Ричмонд
Уточнилось состояние пострадавших в ДТП на остановке в Новосибирске

В Новосибирске 19-летний водитель без прав устроил аварию, в результате которой пострадали шесть человек, включая 13-летнего подростка.

Источник: Telegram-канал АСТ-54 Black

ДТП произошло поздним вечером 9 октября на улице Кирова — автомобиль на высокой скорости врезался в остановку общественного транспорта. Об этом пишет Горсайт.

По данным очевидцев, машину заметили издалека, водитель ехал слишком быстро. Сразу после столкновения он и пассажиры покинули салон, не получив серьёзных травм.

Пострадавших с остановки доставили в городскую больницу № 1. Как рассказала заместитель главного врача по медицинской части Елена Домрачева, медики провели две операции. Одна женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии, ещё две пострадавшие — в нейрохирургии, одна — в травматологии. Угрозы их жизни нет, однако последствия травм пока оцениваются.

10 октября суд избрал для водителя меру пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.