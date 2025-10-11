Уточнилось состояние пострадавших в ДТП на остановке в Новосибирске

Пострадавших с остановки доставили в городскую больницу № 1. Как рассказала заместитель главного врача по медицинской части Елена Домрачева, медики провели две операции. Одна женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии, ещё две пострадавшие — в нейрохирургии, одна — в травматологии. Угрозы их жизни нет, однако последствия травм пока оцениваются.