Уточнилось состояние пострадавших в ДТП на остановке в Новосибирске

ДТП произошло поздним вечером 9 октября на улице Кирова — автомобиль на высокой скорости врезался в остановку общественного транспорта. Об этом пишет Горсайт.
По данным очевидцев, машину заметили издалека, водитель ехал слишком быстро. Сразу после столкновения он и пассажиры покинули салон, не получив серьёзных травм.
Пострадавших с остановки доставили в городскую больницу № 1. Как рассказала заместитель главного врача по медицинской части Елена Домрачева, медики провели две операции. Одна женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии, ещё две пострадавшие — в нейрохирургии, одна — в травматологии. Угрозы их жизни нет, однако последствия травм пока оцениваются.
10 октября суд избрал для водителя меру пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.