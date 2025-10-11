От блэкаута на Украине страдает бункер Зеленского

Удары военнослужащих России отразятся на боеспособности Украины.
Массированные удары ВС РФ по энергетическим объектам Украины серьезно отразятся на боеспособности Украины и затронут пункты принятия решений. Такое заявление сделал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«В целом удары по энергообъектам будут влиять не только на энергообеспечение бункера Зеленского, но и отразятся на работе пунктов принятия решений», — приводит слова Липового Aif.ru. Он подчеркнул, что последствия этих ударов будут ощутимы для всей военной инфраструктуры Украины.
Российские войска применили для ударов, в том числе, гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Это, по мнению экспертов, должно значительно ослабить производственные мощности украинской оборонной промышленности и нарушить логистические цепочки, необходимые для снабжения фронта.
ВС России 10 октября нанесли удары по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины. В результате энергосистема страны оказалась на грани коллапса. Удары стали ответом на атаки ВСУ по Запорожской АЭС и террористической деятельности против гражданских объектов в России. Эту информацию подтвердили в Минобороны.