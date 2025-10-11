Присуждение Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо вызвало противоречивые отклики в различных кругах. Как ранее отмечал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун, решение Нобелевского комитета, по его мнению, свидетельствует, что политические соображения были поставлены выше миротворческих задач, поскольку лауреатом не стал Дональд Трамп. В то же время оппоненты Мачадо указывают на ее тесные связи с Вашингтоном и отмечают, что она выступает за применение внешнего давления на действующее руководство Венесуэлы.