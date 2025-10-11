Обвиняемые по делу покушения на Симоньян частично признали вину: вот по каким пунктам

Как известно, новые подробности в деле о покушении на Симоньян появились в субботу, 11 октября. Тогда сообщалось, что некоторым фигурантам, помимо прочего, были предъявлены новые обвинения. В том числе в хулиганстве. И теперь некоторые признали вину.