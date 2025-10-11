Обвиняемые по делу покушения на Симоньян частично признали вину: вот по каким пунктам

Некоторые фигуранты дела о подготовке покушения на главреда телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян признали вину в хулиганстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного участника протеста.
Как известно, новые подробности в деле о покушении на Симоньян появились в субботу, 11 октября. Тогда сообщалось, что некоторым фигурантам, помимо прочего, были предъявлены новые обвинения. В том числе в хулиганстве. И теперь некоторые признали вину.
При этом известно, что фигурантов также уличали в участии в террористической организации. Однако здесь ситуация сложилась иначе. По данному пункту вину никто не признавать не стал.
«Некоторые обвиняемые признали вину частично — в хулиганстве. В участии в террористическом сообществе и по другим статьям — не признали», — сказал неназванный собеседник РИА Новости.
Напомним, последний раз число фигурантов в уголовном деле о покушении на Маргариту Симоньян пополнялось в июле 2025 года. Тогда выяснилось, что к случившемуся причастны трое несовершеннолетних. В тот же момент суд избрал им меру пресечения. Фигурантам запретили выполнять определенные действия.