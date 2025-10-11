Ричмонд
Прошлой ночью над Башкирией сбили 2 вражеских беспилотника

В Башкирии минувшей ночью уничтожили 2 вражеских беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

Прошлой ночью в небе над Башкирией сбили 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Министерство обороны России. По данным ведомства, в период с 23:00 10 октября и до 7:00 11 октября в небе над несколькими регионами заметили украинские БПЛА.

В Минобороны России сегодня утром, 11 октября, сообщили об уничтожении над территорией Волгоградской области 19 БПЛА, над Ростовской областью 15 БПЛА, над Ульяновской областью 3 аппарата, по два БПЛА сбили над Башкирией и Воронежской областью. Один беспилотник был уничтожен в небе над Саратовской областью.

Ранее в Росавиации сообщали о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы и в воздушных гаванях соседних регионов. Они будут действовать до распоряжения об отмене ограничений.

