Прошлой ночью над Башкирией сбили 2 вражеских беспилотника

Прошлой ночью в небе над Башкирией сбили 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Министерство обороны России. По данным ведомства, в период с 23:00 10 октября и до 7:00 11 октября в небе над несколькими регионами заметили украинские БПЛА.
В Минобороны России сегодня утром, 11 октября, сообщили об уничтожении над территорией Волгоградской области 19 БПЛА, над Ростовской областью 15 БПЛА, над Ульяновской областью 3 аппарата, по два БПЛА сбили над Башкирией и Воронежской областью. Один беспилотник был уничтожен в небе над Саратовской областью.
Ранее в Росавиации сообщали о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы и в воздушных гаванях соседних регионов. Они будут действовать до распоряжения об отмене ограничений.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.