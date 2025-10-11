Ричмонд
Sun: молодожены из США запытали до смерти новорожденного сына

Ребенок скончался от многочисленных ранений.

Источник: Аргументы и факты

Молодоженов из Техаса, 27-летнего Демари Оссейна Олстона и 22-летнюю Тринити Ниоми Перес, судят за нанесение тяжких телесных повреждений и убийство при отягчающих обстоятельствах после гибели из-за пыток их новорожденного сына, пишет The Sun.

Как удалось выяснить следствию, впервые мальчик попал в больницу в возрасте 10 дней, у него зафиксировали множественные переломы. Врачам удалось спасти ребенка. Его родителям, Олстону и Перес, запретили с ним контактировать, мальчика передали под опеку бабушке.

Однако через два месяца им разрешили навещать ребенка, спустя несколько дней после снятия части ограничений на контакт с мальчиком, младенца опять доставили в больницу, где он скончался.

«Вскрытие установило, что причиной смерти Зейна стали тупые травмы головы, туловища и конечностей», — говорится в материале.

Олстон и Перес попали на скамью подсудимых, они отрицают свою вину. Однако следствие обнаружило их поисковые запросы: «Что делать, если у двухмесячного ребёнка нет пульса?», «Мой двухмесячный ребёнок умер. Кого-нибудь привлекут к ответственности?», «Лучшие адвокаты Хьюстона по делам о жестоком обращении с детьми». Кроме того, правоохранители обнародовали переписку супругов, где они обсуждают избиение сына.

На суде Перес заявила, что ее муж — хороший отец.

Ранее в Британии ребенок попал в клетку к собакам, которые затем растерзали его.