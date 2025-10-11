Sun: молодожены из США запытали до смерти новорожденного сына

Олстон и Перес попали на скамью подсудимых, они отрицают свою вину. Однако следствие обнаружило их поисковые запросы: «Что делать, если у двухмесячного ребёнка нет пульса?», «Мой двухмесячный ребёнок умер. Кого-нибудь привлекут к ответственности?», «Лучшие адвокаты Хьюстона по делам о жестоком обращении с детьми». Кроме того, правоохранители обнародовали переписку супругов, где они обсуждают избиение сына.