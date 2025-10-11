Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии перевернулась лодка с людьми

В селе Абызово Караидельского района перевернулась лодка с двумя мужчинами.

Источник: Башинформ

Как сообщает госкомитет РБ по ЧС, информация о происшествии поступила накануне днем. Однако помощь спасателей не понадобилась, так как пострадавших из воды вытащили очевидцы.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в лесу пропали четыре женщины.