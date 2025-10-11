В Башкирии перевернулась лодка с людьми

Как сообщает госкомитет РБ по ЧС, информация о происшествии поступила накануне днем. Однако помощь спасателей не понадобилась, так как пострадавших из воды вытащили очевидцы.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в лесу пропали четыре женщины.
В селе Абызово Караидельского района перевернулась лодка с двумя мужчинами.
