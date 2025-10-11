Спасатели нашли четырех заблудившихся в лесу пенсионерок

Накануне в пятницу, в 15:52 в службу спасения позвонила женщина и сообщила, что вместе с тремя знакомыми заблудилась в лесу около деревни Стариновичи.
Подразделения МЧС сразу же выехали к месту поисков. Позже выяснилось, что пенсионерки отправились в лес за ягодами еще утром. Когда пришло время возвращаться домой, поняли, что заблудились. Тогда они позвонили спасателям. Связь с ними сотрудники МЧС поддерживали по телефону.
«Спустя некоторое время пожилые женщины были обнаружены в лесу работниками МЧС, медицинская помощь им не потребовалась», — говорится в сообщении.
В поисках было задействовано шесть единиц техники и 13 человек.