Супруги напали на жительницу Прикамья, требуя деньги под угрозой оружия

Супружеская пара напала на жительницу Пермского края, требуя деньги под угрозой оружия, сообщает Верещагинский районный суд.
Инцидент случился 3 октября. По версии следствия, утром двое неизвестных проникли в дом местной жительницы. Угрожая ей оружием, злоумышленники потребовали отдать деньги. После нападения они скрылись, выехав за пределы Пермского края, но вскоре были задержаны полицией.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере». В совершении указанного преступления изобличена супружеская пара.
6 октября следователь обратился в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу. Суд удовлетворил ходатайство — супруги останутся в СИЗО до 3 декабря 2025 года. Постановление пока не вступило в законную силу.