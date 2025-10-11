Водителей свадебного кортежа в Самаре привлекли к ответственности

Всего сотрудники ГАИ задержали пятерых водителей автомобилей из свадебного кортежа (жителей Самарской области). Все они привлечены к административной ответственности за выезд на «встречку» (4 ст. 12.15 КоАП, штраф до 7,5 тыс. руб. или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода); за установку на автомобиль стекол, светопропускание которых не соответствует требованиями техрегламента (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, штраф 500 ₽); за проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, штраф 1,5 тыс. руб.), а также за управление автомобилем без государственных регистрационных знаков или с нечитаемыми госномерами (ч. 2 ст 12.2 КоАП РФ, штраф 5 тыс. руб. или лишение прав). Также составлены протоколы по факту отсутствия полисов ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, штраф 800 ₽).