Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области произошло сразу несколько крупных пожаров за сутки

Спасатели оперативно смогли побороть огонь во всех случаях.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области за сутки произошло сразу несколько крупных пожаров. Один из них — в садоводческом товариществе, еще несколько — в частных домах. К счастью, погибших нет. Об этом сегодня, 11 октября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Так, в садовом товариществе Омского района в пятницу, 10 октября, в 10:33 загорелся дачный дом. К счастью, спасатели быстро прибыли на место. Огонь не успел распространиться на соседние постройки и дачные дома. Пожар на 30 квадратах ликвидировали 10 сотрудников МЧС России, задействовав 3 единицы техники. Ликвидировали открытое горение в 12:03. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели регионального МЧС.

Еще один пожар произошел в селе Сосновское Таврического района. Там в стене двухэтажного дома горел утеплитель. Пожар на 20 квадратах ликвидировали 9 сотрудников МЧС России, задействовав 4 единицы техники. Открытое горение спасателям ликвидировать удалось в 18:49. Причины ЧП тоже пока не ясны.

Между тем, по словам спасателей, на данный момент частой причиной возгораний является неправильное использование, неисправность электрооборудования и печей. Не исключено, что и в данных случаях именно эти факторы и стали причиной ЧП. Только за минувшие сутки в регионе произошло 6 пожаров.

Сотрудники регионального МЧС напоминают омичам о том, что в период осенне-зимнего пожароопасного сезона необходимо быть бдительными и соблюдать все меры безопасности при использовании электрооборудования и печей.