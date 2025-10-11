В Омской области произошло сразу несколько крупных пожаров за сутки

В Омской области за сутки произошло сразу несколько крупных пожаров. Один из них — в садоводческом товариществе, еще несколько — в частных домах. К счастью, погибших нет. Об этом сегодня, 11 октября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Так, в садовом товариществе Омского района в пятницу, 10 октября, в 10:33 загорелся дачный дом. К счастью, спасатели быстро прибыли на место. Огонь не успел распространиться на соседние постройки и дачные дома. Пожар на 30 квадратах ликвидировали 10 сотрудников МЧС России, задействовав 3 единицы техники. Ликвидировали открытое горение в 12:03. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели регионального МЧС.
Еще один пожар произошел в селе Сосновское Таврического района. Там в стене двухэтажного дома горел утеплитель. Пожар на 20 квадратах ликвидировали 9 сотрудников МЧС России, задействовав 4 единицы техники. Открытое горение спасателям ликвидировать удалось в 18:49. Причины ЧП тоже пока не ясны.
Между тем, по словам спасателей, на данный момент частой причиной возгораний является неправильное использование, неисправность электрооборудования и печей. Не исключено, что и в данных случаях именно эти факторы и стали причиной ЧП. Только за минувшие сутки в регионе произошло 6 пожаров.
Сотрудники регионального МЧС напоминают омичам о том, что в период осенне-зимнего пожароопасного сезона необходимо быть бдительными и соблюдать все меры безопасности при использовании электрооборудования и печей.