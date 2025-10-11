Виновного в гибели пяти человек водителя фуры осудили в Жетысу

«В специализированном межрайонном суде области Жетысу присяжные заседатели признали виновным водителя большегрузного автомобиля, ставшего виновником трагического ДТП», — говорится в сообщении.
По данным суда, мужчина, несмотря на гололед и плохие погодные условия, не обеспечил безопасную остановку грузовика. Машина перегородила проезжую часть, и в нее врезались три легковых автомобиля.
В результате аварии погибли пять человек, находившиеся в легковых машинах. Суд назначил водителю наказание в виде пяти лет лишения свободы.