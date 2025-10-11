Пешехода насмерть сбили утром на Бору

Как рассказали в нижегородской Госавтоинспекции, трагедия случилась в 10:30 около дома № 21 по улице Интернациональной. Там водитель иномарки совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что полицейские задержали водителя, который в нетрезвом виде ночью протаранил автозаправочную станцию в Арзамасе и устроил пожар.