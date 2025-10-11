Снегоход с людьми провалился под лед в Якутии

«Четверо мужчин выехали на снегоходе по реке Оленек из села Харыялах в сторону села Оленек. В 80 м от берега снегоход провалился», — сообщили в пресс-службе. Двое из четырех мужчин, которые находились на снегоходе, смогли выбраться из-под льда самостоятельно. Двух погибших обнаружили во время поисковых работ. К поискам привлекли 10 человек, в том числе инспекторов Центра государственной инспекции по маломерным судам.