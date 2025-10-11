И.о. министра транспорта Самарской области оштрафовали за нарушение сроков ответа депутату Госдумы

Однако ответ на обращение парламентария был подготовлен с нарушением установленного 30-дневного срока. В связи с этим прокуратура области возбудила в отношении Денисенко дело об административном правонарушении. Суд признал чиновницу виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа. Размер штрафа в сообщении не уточняется.