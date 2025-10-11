И.о. министра транспорта Самарской области оштрафовали за нарушение сроков ответа депутату Госдумы

Исполняющая обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко привлечена к административной ответственности за нарушение сроков ответа на депутатский запрос. Соответствующее решение вынес мировой судья Октябрьского судебного района Самары.
Как установила проверка областной прокуратуры, в апреле 2025 года в адрес министерства поступил запрос депутата Государственной Думы РФ с жалобой на движение пассажирского транспорта по межмуниципальному маршруту № 124, следующему от остановки «Заводское шоссе/Рынок Норд» до городского поселения Смышляевка.
Однако ответ на обращение парламентария был подготовлен с нарушением установленного 30-дневного срока. В связи с этим прокуратура области возбудила в отношении Денисенко дело об административном правонарушении. Суд признал чиновницу виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа. Размер штрафа в сообщении не уточняется.