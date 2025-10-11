Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны заявило о пяти сбитых дронах в Башкирии

Российские силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ в небе над Башкирией, сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Беспилотники самолетного типа были нейтрализованы в период с 9:00 по 12:00 (мск).

Прошедшей ночью в России было сбито 42 дрона, в том числе еще два над республикой.

В Башкирии 11 октября празднуют День республики.

Ночью больше всего БПЛА было ликвидировано в Волгоградской области — 19. В столице региона из-за падения обломков в трех многоквартирных домах, зданиях школы и детского сада были частично выбиты стекла. Осколками был легко ранен пенсионер.

Также дроны в ночь на 11 октября пытались атаковать Саратовскую, Воронежскую, Ростовскую, Ульяновскую области.

Читайте РБК в Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше