В Киеве найден мертвым криптопредприниматель Константин Ганич

Отмечается, что тело было найдено в Lamborghini Urus, который принадлежит Ганичу. Рядом с бизнесменом находилось зарегистрированное на него оружие.
«Предварительно было установлено, что умерший является предпринимателем и блогером, деятельность которого была связана с криптовалютой. Накануне смерти мужчина сообщил родным о своем подавленном состоянии из-за финансовых трудностей, а также отправил им прощальное послание», — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой «самоубийство». В настоящее время идет досудебное расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее в этот день стало известно, что стоимость биткоина впервые с июня 2025 года опустилась ниже $105 тыс. В 00:19 мск биткоин подешевел на 13,68%, достигнув уровня $104,764 тыс. К 00:34 мск курс криптовалюты немного восстановился до $111,338 тыс., что оставалось на 8,25% ниже прежнего уровня. По данным агентства Bloomberg, падение криптовалютного рынка связано с заявлением президента США Дональда Трампа о введении 100-процентных пошлин против Китая.