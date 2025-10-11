В Киеве найден мертвым криптопредприниматель Константин Ганич

Ранее в этот день стало известно, что стоимость биткоина впервые с июня 2025 года опустилась ниже $105 тыс. В 00:19 мск биткоин подешевел на 13,68%, достигнув уровня $104,764 тыс. К 00:34 мск курс криптовалюты немного восстановился до $111,338 тыс., что оставалось на 8,25% ниже прежнего уровня. По данным агентства Bloomberg, падение криптовалютного рынка связано с заявлением президента США Дональда Трампа о введении 100-процентных пошлин против Китая.