В небе над Башкирией уничтожены 5 вражеских БПЛА

В Башкирии средствами ПВО уничтожены 5 вражеских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Как предает Министерство обороны России, в период с 9:00 и до 12:00 в небе над Башкирией были уничтожены 5 украинских беспилотников. Аппараты самолетного типа перехвачены дежурными средствами ПВО.

Ранее в Минобороны России сообщали, что минувшей ночью, в период с 23:00 и до 7 часов утра над территорией Башкирии были уничтожены 2 беспилотника самолетного типа.

По данным Росавиации в эти часы все еще остается закрытым на прием и выпуск воздушных судов аэропорт «Уфа».

