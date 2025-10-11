В небе над Башкирией уничтожены 5 вражеских БПЛА

Как предает Министерство обороны России, в период с 9:00 и до 12:00 в небе над Башкирией были уничтожены 5 украинских беспилотников. Аппараты самолетного типа перехвачены дежурными средствами ПВО.
Ранее в Минобороны России сообщали, что минувшей ночью, в период с 23:00 и до 7 часов утра над территорией Башкирии были уничтожены 2 беспилотника самолетного типа.
По данным Росавиации в эти часы все еще остается закрытым на прием и выпуск воздушных судов аэропорт «Уфа».
