Очевидцы сообщают о ДТП с автобусом и двумя автомобилями в Перми

По словам очевидцев, в результате ДТП есть пострадавший.

В Перми произошло ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей, сообщают очевидцы.

Информация об аварии появилась в местом телеграм-канале «ЧП Пермь» днём 11 октября. По словам очевидцев, ДТП произошло на улице Лебедева. На фотографии, приложенной к посту, видно два легковых автомобиля, которые врезались в заднюю часть автобуса.

Рядом с машинами стоит пожарный.

По словам очевидцев, в результате ДТП есть пострадавший. Сотрудники скорой помощи уже оказали ему первую помощь. Сайт perm.aif.ru запросил информацию в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о смертельном ДТП на автодороге «Кунгур — Соликамск — Усолье — Камский мост», которое случилось 11 октября. Водитель за рулём Lada Granta по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем BMW. По данным регионального МВД, водитель отечественного транспорта скончался на месте, а водитель иномарки был госпитализирован.