Очевидцы сообщают о ДТП с автобусом и двумя автомобилями в Перми

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о смертельном ДТП на автодороге «Кунгур — Соликамск — Усолье — Камский мост», которое случилось 11 октября. Водитель за рулём Lada Granta по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем BMW. По данным регионального МВД, водитель отечественного транспорта скончался на месте, а водитель иномарки был госпитализирован.