Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 26 млн рублей. Ее держали на крючке 5 месяцев

Накануне днем в полицию обратилась жительница дома 32 по Заневскому проспекту с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что с мая по сентябрь этого года аферисты звонили ей под видом представителей различных структур, убеждая «задекларировать» сбережения. Все это время доверчивая пенсионерка отдавала курьерам свои накопления, думая, что способствует их сохранению.
В общей сложности горожанка лишилась 26,5 млн рублей. По статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Причастных к обману ищут.
Ранее «Фонтанка» писала о задержании подозреваемого в обмане пенсионерки в Приморском районе Петербурга.