Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 26 млн рублей. Ее держали на крючке 5 месяцев

Жительница Красногвардейского района Петербурга стала жертвой мошенников, лишившись более 26 млн рублей. Она передавала деньги курьерам в течение пяти месяцев. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области 11 октября.

Накануне днем в полицию обратилась жительница дома 32 по Заневскому проспекту с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что с мая по сентябрь этого года аферисты звонили ей под видом представителей различных структур, убеждая «задекларировать» сбережения. Все это время доверчивая пенсионерка отдавала курьерам свои накопления, думая, что способствует их сохранению.

В общей сложности горожанка лишилась 26,5 млн рублей. По статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Причастных к обману ищут.

Ранее «Фонтанка» писала о задержании подозреваемого в обмане пенсионерки в Приморском районе Петербурга.