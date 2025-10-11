Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 26 млн рублей. Ее держали на крючке 5 месяцев

Накануне днем в полицию обратилась жительница дома 32 по Заневскому проспекту с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что с мая по сентябрь этого года аферисты звонили ей под видом представителей различных структур, убеждая «задекларировать» сбережения. Все это время доверчивая пенсионерка отдавала курьерам свои накопления, думая, что способствует их сохранению.