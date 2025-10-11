6-летний мальчик внезапно умер в больнице в Жамбылской области

«Я хочу добиться справедливости. Чтобы виновные ответили по закону. Я не хочу, чтобы в нашем селе работали такие халатные врачи. Которые не могут вылечить ребенка с рвотой. Я хочу, чтобы министерство здравоохранения, президент Токаев — к нему я тоже обращаюсь, очень прошу, чтобы все поделились (историей — ред.), чтобы дошло до президента. Чтобы справедливость восторжествовала, я не хочу, чтобы дети болели, умирали и их мамы тоже», — обратилась Асылай Есенгали.