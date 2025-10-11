6-летний мальчик внезапно умер в больнице в Жамбылской области

АСТАНА, 11 окт — Sputnik. В больнице села Кулан Рыскуловского района Жамбылской области скончался 6-летний мальчик.
Корреспондент Sputnik Казахстан выехал в село и выяснил подробности трагедии, поговорив с родными ребенка.
Как рассказала тетя Али Асылай Есенгали, мальчик болел с 29 сентября. Бабушка немедленно обратилась к врачам.
«Они поехали в больницу, там его не приняли. Вернулись обратно 1 октября, бабушка еле-еле попала на прием. Врач не хотела их принимать, сказала без талонов не примет. Но она зашла (бабушка — ред.), их приняли и дали назначение. Они пришли домой, но состояние все ухудшалось», — рассказала тетя ребенка.
7 октября бабушка с мальчиком вернулись в больницу, на этот раз Али приняли и положили в стационар, где он получал лечение.
«Бабушка говорит, что давали только креон, но его (мальчика — ред.) все время рвало. Ночью ему стало плохо, начала сильно болеть голова. Когда бабушка искала медперсонал, на месте не оказалось ни медсестер, ни врачей. Она бегала по коридорам босиком и искала врачей, чтобы они помогли внуку. Но они подошли только через полчаса, сделали систему и ушли», — сказала Асылай Есенгали.
Всю ночь в больничной палате Али жаловался на головные боли, наутро выпил немного воды и умер. Сейчас в доме ребенка траур.
В комнате ребенка остались его вещи, и сейчас родные требуют только одного — справедливости.
«Я хочу добиться справедливости. Чтобы виновные ответили по закону. Я не хочу, чтобы в нашем селе работали такие халатные врачи. Которые не могут вылечить ребенка с рвотой. Я хочу, чтобы министерство здравоохранения, президент Токаев — к нему я тоже обращаюсь, очень прошу, чтобы все поделились (историей — ред.), чтобы дошло до президента. Чтобы справедливость восторжествовала, я не хочу, чтобы дети болели, умирали и их мамы тоже», — обратилась Асылай Есенгали.
Два года назад мальчик потерял маму в этой же больнице. 22-летняя Аяулым Ануарбек была на восьмом месяце беременности. Тогда без матери остались трое детей. Как вспоминает бабушка Али, он часто смотрел на фотографию мамы и скучал по ней.
«Ей поставили диагноз тромб, врачи не смогли оказать ей первую помощь. Из-за этого она умерла с восьмимесячным ребенком, она была беременна. В тот раз, когда это случилось, мы все закрыли, успокоились. Но на этот раз мы никак не можем успокоиться. Умер шестилетний ребенок, в больнице не смогли оказать ему помощь. Кк понять, если ребенок болеет и в больнице он умер?» — говорит тетя мальчика.
На запрос редакции в управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что ведется расследование трагедии.
«Создана специальная рабочая группа, органами внутренних дел возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. В отношении погибшего ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой ожидаются», — сообщили в региональном департаменте.
Также в ведомстве отметили, что для всестороннего изучения всех обстоятельств в Комитет медицинского и фармацевтического контроля было направлено официальное письмо. Следственные мероприятия будут продолжены в соответствии с законодательством.