Один человек погиб и один пострадал в ДТП на перекрестке под Шигонами 11 октября

В Самарской области 11 октября около 12:40 на перекрестке автомобильной дороги Новодевичье — Шигоны произошло столкновение двух легковых автомобилей — «Лада Веста» и «Пежо». По предварительной информации, в аварии один человек погиб, и один пострадал.