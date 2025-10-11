Один человек погиб и один пострадал в ДТП на перекрестке под Шигонами 11 октября

В Самарской области 11 октября около 12:40 на перекрестке автомобильной дороги Новодевичье — Шигоны произошло столкновение двух легковых автомобилей — «Лада Веста» и «Пежо». По предварительной информации, в аварии один человек погиб, и один пострадал.
На место происшествия незамедлительно выехали расчеты пожарно-спасательного подразделения ПСО № 37, сотрудники ГИБДД и скорая медицинская помощь. Спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей для предотвращения возгорания и деблокировали пострадавших.
После оказания первой помощи, пострадавший был передан медикам. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. На месте работала следственно-оперативная группа.