Трех мужчин без признаков жизни нашли в машине на заправке в Иркутской области

По предварительной информации, мужчины могли задохнуться угарным газом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в автомобиле, припаркованном на АЗС, были обнаружены тела трех человек. Мужчин без признаков жизни нашли в поселке Магистральный. Местные жители вызвали спецслужбы.

— По предварительной информации, люди могли задохнуться угарным газом, — сообщили КП-Иркутск собственные источники.

Выясняются все обстоятельства трагедии.

