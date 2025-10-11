Трех мужчин без признаков жизни нашли в машине на заправке в Иркутской области

В Иркутской области в автомобиле, припаркованном на АЗС, были обнаружены тела трех человек. Мужчин без признаков жизни нашли в поселке Магистральный. Местные жители вызвали спецслужбы.
— По предварительной информации, люди могли задохнуться угарным газом, — сообщили КП-Иркутск собственные источники.
Выясняются все обстоятельства трагедии.
