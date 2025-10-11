Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Задействовали девять единиц техники МЧС». Сильный пожар произошел в «Великом княжестве Сула» в Столбцовском районе

Сильный пожар произошел в популярном парке «Великое княжество Сула».

Источник: Комсомольская правда

Сильный пожар произошел на территории интерактивного парка «Великое княжество Сула», что в Столбцовском районе. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло в «Великом княжество Сула» вечером 10 октября. Около 21.40 часов в МЧС сообщили о пожаре на территории фермерского хозяйства. Горело здание амбарного типа, которое использовали в качестве склада.

К моменту прибытия пожарных нарядов здание горело открытым пламенем. До прибытия пожарных, работники, живущие на территории парка в общежитии, пытались подручными средствами потушить огонь.

Загорание ликвидировали сотрудники МЧС. К счастью, никто не пострадал.

Огонь уничтожил крышу, повредил стены и имущество по всей площади здания.

— На месте пожара работали девять единиц техники МЧС. Причина случившегося устанавливается, — прокомментировали в пресс-службе.