«Задействовали девять единиц техники МЧС». Сильный пожар произошел в «Великом княжестве Сула» в Столбцовском районе

Возгорание произошло в «Великом княжество Сула» вечером 10 октября. Около 21.40 часов в МЧС сообщили о пожаре на территории фермерского хозяйства. Горело здание амбарного типа, которое использовали в качестве склада.
К моменту прибытия пожарных нарядов здание горело открытым пламенем. До прибытия пожарных, работники, живущие на территории парка в общежитии, пытались подручными средствами потушить огонь.
Загорание ликвидировали сотрудники МЧС. К счастью, никто не пострадал.
Огонь уничтожил крышу, повредил стены и имущество по всей площади здания.
— На месте пожара работали девять единиц техники МЧС. Причина случившегося устанавливается, — прокомментировали в пресс-службе.