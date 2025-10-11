В Крыму сын пропил золотые украшения матери

«Сотрудниками полиции установлена причастность мужчины к хищению. Подозреваемый нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и ранее уже был судим за аналогичное преступление. Под тяжестью собранных доказательств он признал, что похитил цепочки и сдал их в ломбард, а вырученные деньги потратил на спиртное», — говорится в сообщении.