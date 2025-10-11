Ричмонд
В Крыму сын пропил золотые украшения матери

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости Крым. 37-летний житель Сакского района Крыма похитил у матери золотые цепочки и сдал их в ломбард, чтобы на вырученные деньги приобрести себе спиртные напитки. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Источник: РИА "Новости"

55-летняя потерпевшая сообщила, что из дома пропали сломанные золотые цепочки. Она предположила причастность к краже драгоценностей собственного 37-летнего сына.

«Сотрудниками полиции установлена причастность мужчины к хищению. Подозреваемый нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и ранее уже был судим за аналогичное преступление. Под тяжестью собранных доказательств он признал, что похитил цепочки и сдал их в ломбард, а вырученные деньги потратил на спиртное», — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали и поместили под стражу. Сумма ущерба составила свыше 23 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее 28-летняя москвичка, познакомившись на пляже в Симеизе с местным жителем, лишилась золотых украшений — кавалер снял их со спящей женщины.