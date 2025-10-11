В Крыму сын пропил золотые украшения матери

55-летняя потерпевшая сообщила, что из дома пропали сломанные золотые цепочки. Она предположила причастность к краже драгоценностей собственного 37-летнего сына.
«Сотрудниками полиции установлена причастность мужчины к хищению. Подозреваемый нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и ранее уже был судим за аналогичное преступление. Под тяжестью собранных доказательств он признал, что похитил цепочки и сдал их в ломбард, а вырученные деньги потратил на спиртное», — говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали и поместили под стражу. Сумма ущерба составила свыше 23 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее 28-летняя москвичка, познакомившись на пляже в Симеизе с местным жителем, лишилась золотых украшений — кавалер снял их со спящей женщины.