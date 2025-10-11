Ричмонд
Водитель Kia погиб в столкновении с Opel и Peugeot под Екатеринбургом

Водитель Kia выехал на встречную полосу во время обгона на участке Сибирского тракта в районе СНТ «Колос-33» Екатеринбурга, столкнулся с автомобилем Opel и наехал на Peugeot, сообщили в Госавтоинспекции города. В результате аварии водитель Kia от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Источник: Пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга

«За рулем находился 42-летний мужчина со стажем вождения 17 лет, к административной ответственности привлекался восемь раз. На момент аварии был пристегнут ремнем безопасности», — добавили в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, двух пассажиров Kia 42 и 43 лет с различными травмами доставили в лечебные учреждения Екатеринбурга. «Водители автомобилей Opel и Peugeot на момент ДТП были трезвы, пристегнуты ремнями безопасности и в аварии не пострадали», — рассказали в пресс-службе.

Автоинспекторы и следственно-оперативная группа провели процессуальные мероприятия и установили личности всех участников ДТП. «По факту происшествия органами внутренних дел назначено проведение расследования», — подчеркнули в ГИБДД.