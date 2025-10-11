Водитель Kia погиб в столкновении с Opel и Peugeot под Екатеринбургом

Водитель Kia выехал на встречную полосу во время обгона на участке Сибирского тракта в районе СНТ «Колос-33» Екатеринбурга, столкнулся с автомобилем Opel и наехал на Peugeot, сообщили в Госавтоинспекции города. В результате аварии водитель Kia от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.