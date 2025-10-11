Восстановление сгоревшей крыши дома в Сосновоборске займет несколько месяцев

Губернатор края Михаил Котюков контролирует ситуацию с крупным пожаром в Сосновоборске. Напомним, он произошел в ночь на 11 октября в пятиэтажке по улице 9-й Пятилетки. Возгорание случилось в одной из квартир на верхнем этаже. В итоге огонь уничтожил кровлю дома площадью около 2000 квадратных метров. Двое жильцов пострадали, погибла женщина. Следователи предполагают, 48-летняя горожанка уснула в комнате с непотушенной сигаретой. Там зафиксировали очаг возгорания.