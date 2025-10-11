Сбили детей: в Омской области произошло сразу несколько ДТП с участием несовершеннолетних

В Омской области за минувшие сутки произошло сразу несколько ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Ситуации схожи: нерадивые водители не пропустили юных участников дорожного движения и допустили на них наезд. В результате ДТП пострадали три девочки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.