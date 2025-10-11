Сбили детей: в Омской области произошло сразу несколько ДТП с участием несовершеннолетних

В Омской области за минувшие сутки произошло сразу несколько ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Ситуации схожи: нерадивые водители не пропустили юных участников дорожного движения и допустили на них наезд. В результате ДТП пострадали три девочки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Сообщение о первом дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетних в Госавтоинспекцию поступило в пятницу, 10 октября. По предварительным данным, 24-летний водитель «Тойоты» двигался по улице Бархатовой и в районе строения № 6 допустил наезд на двух 14-летних девочек-пешеходов. Они переходили дорогу по «зебре». В результате ДТП подросткам понадобилась помощь медиков.
Второе дорожно-транспортное происшествие произошло уже в Омском районе. Сообщение о ЧП в Госавтоинспекцию поступило вечером в пятницу, 10 октября. Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель «Хонды», 47-летняя женщина, двигалась по автодороге Омск — Русская Поляна в сторону с. Троицкое. В районе 14-го километра женщина на иномарке сбила пешехода, 12-летняя девочка шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребенок доставлен в больницу.
В причинах и обстоятельствах ЧП предстоит разобраться правоохранителям. Между тем сотрудники региональной Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожной безопасности, особого внимания требует проезд пешеходных переходов.