Прокуратура проводит проверку после затопления многоэтажки в Симферополе

Прокуратура проводит проверку после затопления ливнем многоэтажки в Симферополе, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Во время прошедшего в городе сильного ливня вода затопила верхние этажи одного из многоэтажных домов на улице Севастопольской в Симферополе.
В надзорном ведомстве отметили, что проверят соблюдение требований законодательства по содержанию многоквартирного дома и действиям служб по ликвидации затопления помещений многоэтажки.
Напомним, в Симферополе после сильного дождя затопило улицы и «подземку». Проблемы с лужами возникли и на пешеходных переходах на улице Шмидта и прилегающих улицах. Кроме того, в воде оказался и подземный переход на улице Куйбышева.
Мы писали, еще вечером 10 октября в администрации Симферополя уточнили, что специалисты устраняют последствия непогоды: проводится уборка упавших ветвей, очистка ливневой канализации и дождеприемников, а также уборка прибордюрной зоны от намывов.