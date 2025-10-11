Ричмонд
Прокуратура проводит проверку после затопления многоэтажки в Симферополе

В Симферополе затопило верхние этажи многоэтажного дома.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура проводит проверку после затопления ливнем многоэтажки в Симферополе, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Во время прошедшего в городе сильного ливня вода затопила верхние этажи одного из многоэтажных домов на улице Севастопольской в Симферополе.

В надзорном ведомстве отметили, что проверят соблюдение требований законодательства по содержанию многоквартирного дома и действиям служб по ликвидации затопления помещений многоэтажки.

Напомним, в Симферополе после сильного дождя затопило улицы и «подземку». Проблемы с лужами возникли и на пешеходных переходах на улице Шмидта и прилегающих улицах. Кроме того, в воде оказался и подземный переход на улице Куйбышева.

Мы писали, еще вечером 10 октября в администрации Симферополя уточнили, что специалисты устраняют последствия непогоды: проводится уборка упавших ветвей, очистка ливневой канализации и дождеприемников, а также уборка прибордюрной зоны от намывов.