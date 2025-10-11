Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Нижегородской области. Пламя распространилось на площади около 1400 квадратных метров. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, которым удалось локализовать и ликвидировать возгорание. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания в настоящее время устанавливаются специалистами.
Заброшенная ферма сгорела дотла в Лукояновском районе
В ночь на 11 октября в селе Ульяново Лукояновского округа вспыхнул пожар в неэксплуатируемом здании фермы.