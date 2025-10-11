В Брюссель могут ввести войска до конца года, заявил министр обороны

«Тем не менее, когда министр внутренних дел Кентен обращается ко мне с просьбой, это становится задачей министерства обороны, которое должно защищать нацию. Возможно ли ввести военных на улицы до конца года? Я не сказал “да”, но и не сказал “нет”, вопреки тому, что могло быть сказано в СМИ», — уточнил глава минобороны.