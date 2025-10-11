Ричмонд
В Брюссель могут ввести войска до конца года, заявил министр обороны

БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. В Брюсселе могут развернуть армию на улицах до конца года, заявил в интервью газете Soir глава минобороны Бельгии Тео Франкен.

Источник: Reuters

«Я всегда открыт для повышения безопасности в Брюсселе. Ситуация стала драматичной. Как в плане безопасности, так и в политическом и социальном плане. Вопреки тому, что можно услышать, я очень обеспокоен ухудшением состояния нашей столицы», — сказал он.

В сентябре министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен заявил, что военные могут начать патрулировать улицы Брюсселя до конца 2025 года на фоне роста уровня организованной преступности в стране.

Франкен добавил, что вопросы безопасности на улицах находятся в ведении полиции, а не военных.

«Тем не менее, когда министр внутренних дел Кентен обращается ко мне с просьбой, это становится задачей министерства обороны, которое должно защищать нацию. Возможно ли ввести военных на улицы до конца года? Я не сказал “да”, но и не сказал “нет”, вопреки тому, что могло быть сказано в СМИ», — уточнил глава минобороны.

Он также назвал своим приоритетом обеспечение юридической защиты военнослужащих и выполнение ими полезных задач.