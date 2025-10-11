В Ростове во дворе машина сбила девятилетнего ребенка

По предварительной информации, 11 октября около 13:03 рядом с домом 75/4 по проспекту 40-летия Победы 39-летний водитель за рулем автомобиля «Чанган» совершил наезд на девятилетнего пешехода. По предварительным данным, мальчик выбежал из подъезда многоквартирного дома непосредственно на проезжую часть внутридворовой территории. В результате столкновения ребенка отбросило на припаркованный автомобиль «Хендай Солярис».