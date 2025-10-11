Глава администрации Лужского района Намлиев задержан по подозрению во взятке

Напомним, 22 июля 2023 года на фестивале «Ольгины берега» в Луге обрушился пешеходный мост через сухую канаву. В это время на нем находились люди, а один мужчина был под конструкцией — он погиб. Еще восемь — пострадали. Момент обрушения попал на видео. Тогда суд не стал арестовывать замглавы администрации Лужского района Алексея Голубева. По версии следствия, он отвечал за организацию праздника.