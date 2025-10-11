Глава администрации Лужского района Намлиев задержан по подозрению во взятке

По информации издания, Намлиев был задержан в эту субботу сотрудниками петербургского Следственного комитета. Известно, что особое внимание приковано к его отношениям со строительной компанией «Зенит Групп». Последняя выступала подрядчиком при строительстве моста в Луге, который рухнул в 2023 году во время праздника «Ольгины берега». Тогда погиб мужчина.
По словам собеседников 47news, сначала официальные претензии появились к бизнесменам, следом появилась информация о коррупционном поведении главы районной администрации.
Как сообщили в телеграм-канале Следственного комитета Ленобласти, в отношении главы администрации Лужского района возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Как установило следствие, подозреваемый в августе 2024 года получил взятку в размере 1 млн рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
В отношении посредника главы администрации возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». В районной администрации и по местам проживания фигурантов уже проведены обыски.
Судя по данным информационной системы СПАРК, которую приводит 47news, ООО «Зенит Групп» имеет значительные обороты в государственной системе: в 2025 году сумма контрактов составила 225 млн рублей, годом ранее — 705 млн рублей. Причём треть закупок имеет отношение к администрации Лужского района.
Напомним, 22 июля 2023 года на фестивале «Ольгины берега» в Луге обрушился пешеходный мост через сухую канаву. В это время на нем находились люди, а один мужчина был под конструкцией — он погиб. Еще восемь — пострадали. Момент обрушения попал на видео. Тогда суд не стал арестовывать замглавы администрации Лужского района Алексея Голубева. По версии следствия, он отвечал за организацию праздника.