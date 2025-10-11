Ричмонд
СК внепланово проверит транспортную компанию после смертельного ДТП с маршруткой

СК заявил о внеплановой проверке транспортной компании после смертельного ДТП с маршруткой под Светлогорском.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете сказали о проведении внеплановой проверки транспортной компании, после ДТП с маршруткой и шестью погибшими в Светлогорском районе.

Ранее «Комсомолка» писала, что МВД сообщило подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском, произошедшей 10 октября. А ГАИ установила, что сначала маршрутка въехала в трактор, а потом во внедорожник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового смертельного ДТП. А еще в СК сказали о том, что транспортную компанию, владеющую маршрутным такси, которое попало в аварию, дополнительно проверят.

— В рамках расследования уголовного дела будет назначена внеплановая проверка транспортной компании по вопросам организации перевозок, изъята необходимая документация, — прокомментировали в СК.

Также СК показал, что осталось от маршрутки, в которой погибло шесть человек под Светлогорском.

Еще сильный пожар произошел в «Великом княжестве Сула» в Столбцовском районе: «Задействовали девять единиц техники МЧС».

