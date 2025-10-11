Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвал скалы произошел в гроте Голицына

Причиной стали сильные дожди.

Источник: Минприроды Крыма

Обвал скалы произошел в гроте Голицына после сильного ливня. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.

— В результате движение на эколого-просветительском маршруте «Тропа Голицына» затруднено и небезопасно, — отметили в Минприроды.

Сейчас специалисты оценивают ситуацию и работают над устранением последствий обвала. Туристам рекомендуют временно не посещать этот участок маршрута.

Напомним, в Крыму господствует циклон из Греции, который принес с собой дожди. Накануне мощные ливни прошли в разных районах полуострова. По данным синоптиков, такая погода сохранится вплоть до 12 октября.