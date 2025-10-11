Обвал скалы произошел в гроте Голицына после сильного ливня. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.
— В результате движение на эколого-просветительском маршруте «Тропа Голицына» затруднено и небезопасно, — отметили в Минприроды.
Сейчас специалисты оценивают ситуацию и работают над устранением последствий обвала. Туристам рекомендуют временно не посещать этот участок маршрута.
Напомним, в Крыму господствует циклон из Греции, который принес с собой дожди. Накануне мощные ливни прошли в разных районах полуострова. По данным синоптиков, такая погода сохранится вплоть до 12 октября.