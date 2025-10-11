Ричмонд
Опубликованы фото с места ДТП на АЗС в Нижегородской области

Пьяный водитель без прав врезался в автозаправку.

Источник: МЧС РФ

Опубликованы кадры последствий ДТП в Арзамасе, в котором пьяный водитель врезался в автозаправочную станцию. Фотографиями поделилась пресс-служба ГУ МЧС по региону.

24-летний мужчина, управлявший автомобилем без водительских прав, не справился с управлением и совершил наезд на станцию заправки. После удара автомобиль загорелся, для ликвидации пожара потребовалось вмешательство сотрудников МЧС.

Транспортное средство сгорело практически полностью. Передняя часть получила сильные механические повреждения. К счастью, сам водитель не пострадал.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.