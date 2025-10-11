Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На работе не появился: В Молдове сбежал заключенный — на его поимку силовики подняты по тревоге

Осужденный, имевший право работать за пределами учреждения без постоянного надзора (охраны), не вернулся на свое рабочее место в установленное время.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове зафиксирован побег заключенного из Пенитенциара № 9.

Осужденный, имевший право работать за пределами учреждения без постоянного надзора (охраны), не вернулся на свое рабочее место в установленное время.

Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ) немедленно начала поисковые мероприятия, действуя в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами.

Ведется розыск сбежавшего заключенного.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдавский суд самый избирательный суд в мире: За убийство можно получить всего пару лет или условный срок, а за «политику» башкану Гагаузии и матери двоих детей влепили «семерку».

Еще один показательный пример избирательной молдавской юстиции (далее…).

Центральный рынок Кишинева опустел — народ уехал из страны: Высокие цены сводят с ума — люди возмущаются, вздыхают и берут по чуть-чуть, максимум, килограмм.

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный столичный рынок, чтобы узнать, почем здесь самые популярные продукты (далее…).

Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.

Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).