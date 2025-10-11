На работе не появился: В Молдове сбежал заключенный — на его поимку силовики подняты по тревоге

В Молдове зафиксирован побег заключенного из Пенитенциара № 9.
Осужденный, имевший право работать за пределами учреждения без постоянного надзора (охраны), не вернулся на свое рабочее место в установленное время.
Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ) немедленно начала поисковые мероприятия, действуя в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами.
Ведется розыск сбежавшего заключенного.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдавский суд самый избирательный суд в мире: За убийство можно получить всего пару лет или условный срок, а за «политику» башкану Гагаузии и матери двоих детей влепили «семерку».
Еще один показательный пример избирательной молдавской юстиции (далее…).
Центральный рынок Кишинева опустел — народ уехал из страны: Высокие цены сводят с ума — люди возмущаются, вздыхают и берут по чуть-чуть, максимум, килограмм.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный столичный рынок, чтобы узнать, почем здесь самые популярные продукты (далее…).
Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.
Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).