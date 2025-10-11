Двое подростков погибли в ДТП на Южном Урале

Все произошло на автодороге между Верхнеуральском и Межозерным. За рулем был 18-летний водитель, который получил права лишь две недели назад. В результате ДТП автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Водитель и 14-летний пассажир погибли на месте. Еще один пассажир, 17-летняя девушка, получила травмы — ее госпитализировали.