Двое подростков погибли в ДТП на Южном Урале

Двое подростков погибли в ДТП на Южном Урале, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Все произошло на автодороге между Верхнеуральском и Межозерным. За рулем был 18-летний водитель, который получил права лишь две недели назад. В результате ДТП автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Водитель и 14-летний пассажир погибли на месте. Еще один пассажир, 17-летняя девушка, получила травмы — ее госпитализировали.

Известно, что она была пристегнута ремнем безопасности. Погибшие же не были пристегнуты.

По предварительным данным водитель неправильно выбрал безопасную скорость, а потом не справился с управлением.