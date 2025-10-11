Кто же посадит мошенников, если у них такая «крыша»: Рухнувшая в Молдове финансовая пирамида TUX работала как центр «финансового образования», а курировали ее силовики

НКФР еще летом этого года подала в полицию обращение в связи с подозрительной деятельностью финансовой пирамиды TUX.
Как сообщил председатель Нацкомиссии по финансовому рынку Молдовы Дмитрий Будянски, тогда офис платформы работал под видом центра «финансового образования».
Напомним, что скандал разгорелся 8 октября — в офисе TUX Moldova Кишинёве вспыхнул конфликт — пользователи пришли требовать объяснений после блокировки счетов. 7 октября в 20:00 пользователи получили уведомление: чтобы сохранить доступ, нужно внести 100 USDT за 24 часа. Иначе — бан. Это была последняя попытка выманить деньги из финансовой пирамиды, выдававшей себя за блокчейн-компанию с лицензией в США. Но теперь — счета пользователей из Молдовы заблокированы, люди остались без денег, а это, в общей сложности, около 48 миллионов евро.
Сообщают, что в криптопирамиде TUX Moldova участвовали многие молдавские силовики, прокуроры и некоторые политики, облечённые властью.
Глава Национальной комиссии финансового рынка (НКФР) отметил в телеэфире, что у комиссии нет прямых полномочий закрывать сайты или проводить уголовные расследования, однако она выполнила все возможные законные действия в пределах своих полномочий, пишет protv.md:
— Мы изменили закон этим летом, и теперь имеем право обращаться в определённые органы с просьбой о блокировке платформ. Мы подали заявление в полицию ещё в июле или августе. Кроме того, мы провели внутреннее расследование в рамках НКФР, чтобы оценить деятельность TUX, и пришли к выводу, что она имитирует инвестиционную деятельность, не будучи официально зарегистрированной.
Будянски пояснил, что офис TUX работал под видом центра «финансового образования» — метод, который часто используют мошеннические схемы, чтобы избежать регулирования.
— Мы не можем просто пойти и закрыть что-то, что официально не зарегистрировано. Так называемое помещение использовалось для продвижения и обучения, а не как инвестиционное агентство. Проверки может проводить только полиция или Налоговая служба. Мы сделали всё, что входило в наши полномочия — уведомили компетентные органы и проинформировали общественность, — добавил председатель НКФР.
Из-за отсутствия прямых рычагов воздействия НКФР опубликовало несколько пресс-релизов, предупредив граждан быть бдительными и не верить в обещания о быстром получении прибыли.
В настоящее время правоохранительные органы расследуют дело TUX. Национальная инспекция расследований подтвердила, что возбуждено уголовное дело, но официальных жалоб от пострадавших пока не поступало. В этой связи полиция призывает граждан, которые могли понести ущерб, обратиться с заявлениями, чтобы провести полноценное расследование.
Вот интересно, кто бы TUX тронул, учитывая, что создали его полицейские, а деньги зарабатывали, в том числе, сотрудники СИБа, депутаты и чиновники?
