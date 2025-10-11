Кто же посадит мошенников, если у них такая «крыша»: Рухнувшая в Молдове финансовая пирамида TUX работала как центр «финансового образования», а курировали ее силовики

Напомним, что скандал разгорелся 8 октября — в офисе TUX Moldova Кишинёве вспыхнул конфликт — пользователи пришли требовать объяснений после блокировки счетов. 7 октября в 20:00 пользователи получили уведомление: чтобы сохранить доступ, нужно внести 100 USDT за 24 часа. Иначе — бан. Это была последняя попытка выманить деньги из финансовой пирамиды, выдававшей себя за блокчейн-компанию с лицензией в США. Но теперь — счета пользователей из Молдовы заблокированы, люди остались без денег, а это, в общей сложности, около 48 миллионов евро.